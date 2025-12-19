Sa décision est prise : Besnik Hasi écarte un joueur à Anderlecht ! "Il n'y a pas de mystère derrière ça"

Besnik Hasi a mis son équipe en garde avant le déplacement au Bosuil. L'entraîneur d'Anderlecht a également précisé que Luis Vazquez ne faisait pas partie du groupe, et qu'il s'agit d'un choix tactique, et non d'une blessure.

Sur le plan des blessures, la situation reste complexe à Anderlecht. Ludwig Augustinsson et Marco Kana ne sont pas encore disponibles, tout comme César Huerta. Concernant Ilay Camara et Mario Stroeykens, Besnik Hasi espère obtenir rapidement plus de précisions, tandis qu’Augustinsson et Kana devraient normalement pouvoir reprendre avec le groupe en janvier, lors du stage.

Luis Vázquez n’est pas blessé, mais écarté pour des raisons tactiques

L’absence de Luis Vázquez contre Saint-Trond a été notable et révélatrice. "Il n’y a pas de mystère derrière ça", a déclaré Hasi en conférence de presse, ce vendredi. "Nous avons beaucoup de joueurs dans le groupe et j’ai dû faire des choix. Nous avions Bertaccini en pointe et Cvetkovic sur le banc." Cette déclaration en dit long : Luis Vázquez ne fait plus vraiment partie des plans.

Besnik Hasi s’est également arrêté sur les progrès d'Ali Maamar après le sacre au Mondial U20 avec le Maroc. Avec l’absence de Camara, il devrait presque certainement débuter. "Un tel tournoi donne confiance", a souligné le coach, en ajoutant qu'il avait "pris de l’ampleur" ces derniers temps.

Devenu l'un des plus anciens entraîneurs en place en Jupiler Pro League après la valse récente des T1, Besnik Hasi relativise. "Les changements de coach font partie du métier", a-t-il expliqué. "Il faut accepter cela en tant qu’entraîneur."

Besnik Hasi reste prudent concernant les renforts hivernaux

Sur d’éventuels renforts pendant le mercato d’hiver, Besnik Hasi a aussi préféré rester prudent. Il a esquivé la question avec légèreté. "Le groupe est encore trop important et nous devons le réduire. Certains joueurs ont besoin de plus de temps de jeu. Pourquoi je n’ai pas répondu à la question ? (rires) Eh bien…"





Le RSCA Futures restent également dans le viseur du T1. "Je regarde tout. Les jeunes s’entraînent souvent avec nous et nous suivons leurs performances pour leur donner des opportunités de progresser, mais pour certains, il est encore trop tôt."

J'ai peur de perdre un joueur important"

La période des transferts entraîne inévitablement de l’incertitude. "Oui, j’ai peur de perdre un joueur important", a admis Hasi. "Il y a de l’intérêt pour certains joueurs, mais toutes les parties doivent être d’accord. Il y a aussi des profils que nous recherchons. La réalité des clubs belges, c’est aussi une question financière. Le club sait ce qui est nécessaire et travaille dans ce sens."

Enfin, Besnik Hasi a tenu à mettre en garde son équipe au sujet du prochain adversaire. "L'Antwerp, c’est de l’énergie et de la mentalité", a-t-il souligné. "Ils jouent un jeu direct et de manière réaliste, c’est un style très différent de ce qu’ils pratiquaient avant."

"Ils ont aussi eu leurs blessures, mais on sent un nouvel élan et une bonne dynamique dans l’équipe. Leurs récents résultats leur donnent un énorme boost. Nous sommes prévenus : ce sera un match très difficile", a conclu Besnik Hasi.