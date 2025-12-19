Bagarre sur la pelouse, sortie choc de Stijn Stijnen : Eupen communique après les incidents survenus au Patro

Bagarre sur la pelouse, sortie choc de Stijn Stijnen : Eupen communique après les incidents survenus au Patro
Photo: © photonews

L'AS Eupen réagit après la bagarre survenue au coup de sifflet final, ce jeudi soir au Patro Eisden, et après les propos de Stijn Stijnen en conférence de presse. Le club germanophone défend chèrement sa cause.

Les esprits se sont échauffés au coup de sifflet final de la rencontre entre le Patro Eisden et l'AS Eupen, ce jeudi. Une bagarre a éclaté sur la pelouse, et en conférence de presse, Stijn Stijnen a confié que des gens avaient "essayé de frapper l'arbitre avec un parapluie" avant de fulminer sur l'arbitrage. 

"Un membre du conseil d'administration d'Eupen siège au comité d'arbitrage. Où est la neutralité ? Il faut porter cette affaire devant les tribunaux !", a déclaré le T1 du Patro Eisden, selon Sporza. Ce vendredi, l'AS Eupen a communiqué sa version des faits

Communiqué de l'AS Eupen après les incidents au Patro Eisden

"Après la victoire méritée 1-0 contre le Patro Eisden jeudi soir, des altercations verbales et physiques ont éclaté après le coup de sifflet final, tant sur le terrain que dans le couloir des vestiaires. Des membres du personnel de la KAS Eupen ont été agressés physiquement par des officiels du club hôte. La situation a dégénéré et a dû être maîtrisée par une intervention de la police. 

Lors de la conférence de presse qui a suivi, à laquelle la KAS Eupen n’a pas pu participer en raison de ces incidents, l’entraîneur du Patro Eisden, Stijn Stijnen, a formulé des accusations à l’encontre de l’arbitre et a prétendu que la KAS Eupen aurait exercé une influence sur celui-ci, au motif que nous (note : le directeur général Christoph Henkel) serions membres de l’association des arbitres. 

Afin de clarifier ce point, nous tenons à préciser que le comité Pro Ref se compose de représentants des arbitres, des directeurs généraux de la Pro League et de l’Union belge de football, ainsi que de représentants des clubs de première et de deuxième division. Il s’agit d’un organe dont l’objectif est de discuter de la collaboration et du développement du corps arbitral – une structure habituelle et parfaitement pertinente dans le cadre du football professionnel. 

Par ailleurs, on pourrait également soutenir qu’un penalty supplémentaire en faveur de la KAS Eupen ainsi que deux cartons rouges à l’encontre du Patro Eisden auraient pu, voire dû, être accordés. 

En temps normal, nous aurions réagi à ces accusations avec l’humour approprié et fait preuve de compréhension face au sentiment d’avoir été traité injustement. Nous connaissons nous-mêmes ce sentiment pour l’avoir vécu à de nombreuses reprises par le passé, et nous sommes convaincus que chaque club peut en dire autant. 

Dans ce cas précis, cependant, le contexte est d’une gravité qui ne correspond en aucun cas à nos valeurs et que nous rejetons fermement. Par des provocations systématiques, Stijn Stijnen a lui-même contribué de manière déterminante à l’escalade de la situation et instrumentalise en outre joueurs, staff, collaborateurs et supporters. En tant que leader, il convient d’être conscient de son influence, de désamorcer les tensions et d’utiliser tous les moyens sportifs sur le terrain – et uniquement sur celui-ci. 

Nous respectons et reconnaissons le travail sportif ainsi que les performances de Patro Eisden. Ils sont à juste titre un adversaire solide dans cette ligue. À tort, en revanche, ils portent des accusations à l’encontre d’autrui."

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Division 2

 Journée 18
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 0-0 KV Courtrai KV Courtrai
Beerschot Beerschot 1-2 La Gantoise La Gantoise
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
RSCA Futures RSCA Futures 2-0 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 1-2 SK Beveren SK Beveren
FC Liège FC Liège 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-1 Eupen Eupen
