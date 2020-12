Premier League : Manchester United vole vers le podium, Scott McTominay établit un nouveau record

Avalanche de buts à Old Trafford ce mercredi ! Dans le cadre de la 14ème journée de Premier League, à domicile, Manchester United s'est imposé face à Leeds au terme d'une rencontre riche en buts. Un match durant lequel s'est particulièrement illustré Scott McTominay, auteur d'un doublé record.

En seulement trois minutes après le coup d'envoi, le milieu de terrain écossais est parvenu à inscrire deux buts. Il est devenu le premier joueur de l'histoire de la Premier League à réaliser cette prouesse. En 2020/2021, il comptabilise désormais 3 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues.

