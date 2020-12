Premier League: sans Dendoncker, les Wolves tombent de haut

Absent pour la deuxième fois de la saison, le Diable Rouge a assisté à distance à une prestation très moyenne de Wolverhampton.

Apparemment blessé, Leander Dendoncker n'était pas sur la feuille du match et son absence n'a pas aidé les Wolves, qui sont passés à côté de leur sujet à Burnley. A l'inverse des Clarets, qui n'avaient inscrit que six buts avant cette 14e journée et qui en ont inscrit deux, lundi soir.

Ashley Barnes a ouvert le score après 35 minutes de jeu, Chris Wood a enfoncé le clou, juste après la pause: il n'en fallait pas plus pour faire le bonheur de l'ancien club de Steven Defour.

Fabio Silva, sur penalty, a pourtant relancé la rencontre, sur penalty, à la 88e. Mais le tout premier but en Premier League de l'attaquant portugais, sorti du banc à l'heure de jeu, n'a pas suffi. Burnley engrange sa troisième victoire de la saison (2-1) et prend trois points d'avance sur Fulham, premier relégable, Wolverhampton reste coincé à la 11e place.