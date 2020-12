Yannick Carrasco: "Eden Hazard? Il deviendra l'homme clé du Real!"

De retour dans le club voisin du Real depuis près d'un an, Yannick Carrasco assiste à distance aux malheurs successifs du Brainois, mais il n'a aucun doute, il finira par mettre tout le monde d'accord dans la capitale.

Les courbes sont quelque peu inversées pour Yannick Carrasco et Eden Hazard en Espagne. De retour de Chine, le Colchonero monte en puissance depuis un peu moins d'un an. Alors que le Merengue a connu une année 2020 pourrie par les blessures. "Ça me fait mal au cœur pour Eden", explique Yannick Carrasco dans un entretien accordé à Eleven Sport.

Et pourtant, il n'a aucun doute sur ce qui attend Eden Hazard à Madrid. "C'est un talent inné, un très, très grand joueur et je mise toujours sur lui. Il va devenir l'homme clé au Real", insiste Yannick Carrasco: "Les gens le critiquent encore, parce que ce n'est pas le Eden de Chelsea, mais pour moi, il sera même meilleur que celui de Chelsea."