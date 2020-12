Carabao Cup : Brentford (D2) surprend Newcastle United

Alors que le choc de ces quarts de finale a lieu ce soir (21h) entre Arsenal et Manchester City, le premier match a réservé une petite surprise en Carabao Cup : Brentford, 4e de Championship (D2), a éliminé Newcastle United (1-0). Un seul but aura suffi, inscrit à la 66e par Joshua Dasilva, pour éliminer les Magpies, 12es de Premier League.

Il s'agit d'une première demi-finale en Coupe nationale pour le club de Brentford.

