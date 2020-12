Joyeux Noël: une bouteille envoyée à tous les gardiens victimes de Lionel Messi

Lionel Messi a écrit une grande page d'histoire et l'un de ses sponsors a décidé de célébrer l'événement de manière originale.

Mardi soir, à Valladolid, Lionel Messi a inscrit le 644e but de sa carrière avec le Barça. Une réalisation qui a permis à Lionel Messi de dépasser Pelé et de s'offrir, seul, le record du plus grand nombre de buts inscrits pour un seul club.

Suffisant pour inspirer Budweiser: le sponsor de l'Argentin a décidé d'envoyer une bouteille personnalisée à tous les gardiens à qui Lionel Messi a inscrit au moins un but.