Mesut Özil en Turquie en juin prochain?

L'Allemand est toujours sur une voie de garage à Arsenal.

Mis au ban par l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta, Mesut Özil (32 ans) prépare sa sortie. Comme l’explique le journal allemand Bild ce vendredi, le meneur de jeu, en fin de contrat en juin prochain avec les Londoniens, a "secrètement" négocié sa future arrivée à Fenerbahçe pour la saison 2021-2022.

Désireux de se relancer dans son pays d'origine, la Turquie, l’Allemand va consentir à un effort important sur son salaire. En effet, alors qu'il émarge actuellement à 21 M€ par an chez les Gunners, Özil réclamerait un salaire annuel de 8 M€ au club stambouliote, prêt à accepter de telles conditions. Ainsi, le joueur comme Fenerbahçe n'ont plus qu’à attendre six mois avant de démarrer leur collaboration. D'ici là, l'ancien Madrilène rongera son frein loin des terrains...