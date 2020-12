Deux Belges parmi les meilleurs transferts de la Premier League

Le média britannique SkySports a publié son top 20 des transferts les plus réussis en Premier League, et deux Diables Rouges y figurent.

Le média SkySports News a élu ses meilleurs transferts de l'histoire de la Premier League, et deux joueurs belge s'y sont taillé une place. En tête, on retrouve cependant un transfert de Manchester United : rien moins que Cristiano Ronaldo, arrivé en 2003 chez les Red Devils en provenance du Sporting Portugal. Le présentateur de SkySports, Tom White, ne s'en cache pas : "Quand il est arrivé, je trouvais que c'était un mauvais transfert. N'écoutez donc plus un mot de ce que je dis", plaisante-t-il.

Mais dans le top 20 de ces transferts réussis, on trouve deux Diables Rouges, et même l'un d'eux dans le top 10 : Vincent Kompany arrive en 9e place, lui qui a rejoint Manchester City en provenance d'Hambourg en 2008. En 18e position, on retrouve Eden Hazard, arrivé de Lille à Chelsea en 2012.

Le top 10 :

Cristiano Ronaldo - Manchester United

Thierry Henry - Arsenal

Eric Cantona - Manchester United

Frank Lampard - Chelsea

Roy Keane - Manchester United

Didier Drogba - Chelsea

Sol Campbell - Arsenal

Wayne Rooney - Manchester United

Vincent Kompany - Manchester City

Alan Shearer - Newcastle United