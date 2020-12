Selon une statistique, Leeds vient d'assurer son maintien en Premier League

Leeds United aurait-il déjà assuré son maintien en Premier League après sa victoire dimanche face à Burnley ? Selon les statistiques, ce n'est pas impossible.

L'équipe de Marcelo Bielsa possède désormais 20 points et se situe à la 11e place du classement général. Selon le site OptaJoe, aucun néo-promu n'a été relégué après avoir gagné 20 points lors de ses 15 premiers matches de la saison en Premier League.

Reste à voir Bielsa et ses hommes vont tenir le coup en deuxième partie de saison...

20 - Leeds United have now won 20 points in the Premier League this season; no newly-promoted side has ever been relegated having won as many as 20 from their opening 15 of a Premier League campaign. Calm. pic.twitter.com/tIWC39ET7W