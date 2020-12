Leicester et ses Belges sauvent un point en fin de match chez Benteke

Leicester a couru après le score dans cette rencontre mais au final les hommes de Rodgers ont su sauver l'essentiel.

Brendan Rodgers avait choisi de faire tourner son équipe: pas de Vardy ni de Tielemans au coup d'envoi, Praet était par contre titulaire. Castagne n'était pas dans la sélection.

Du côté de Palace, avec Benteke titulaire en front de bandière, on prend le match du bon côté et ce sont eux qui ouvrent le score à l'heure de jeu par l'inévitable Zaha (1-0). Les titulaires de Leicester font alors leur entrée au jeu et en fin de match, les Foxes sauvent un point via l'homme du moment, Barnes, qui décoche une superbe frappe du gauche (84', 1-1). Malgré un gros pressing das les derniers instants, le score ne changera pas.

Au classement, Leicester est deuxième à trois points de Liverpool avec un match de plus. Pour Crystal Palace, c'est la 13ème place qu'occupent les coéquipiers de Batshuayi (resté sur le banc).