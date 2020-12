🎥 Premier League : Arsenal enchaîne face à Brighton et Leandro Trossard; carton de Leeds qui profite d'un auto-goal gag

Brighton - Arsenal

La victoire contre Chelsea semble avoir remis les Gunners sur les rails, qui ont enchaîné une seconde victoire de rang sur la pelouse de Brighton grâce à un but de Lacazette (66e). Leandro Trossard (monté pour le dernier quart d'heure) et les siens concèdent une septième rencontre sans victoire.

GOAL Brighton 0-1 Arsenal (66 mins)



Alexandre Lacazette finds a way through for Arsenal, coolly bending the ball into the bottom corner#BHAARS



