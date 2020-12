Radja Nainggolan va retourner à Cagliari

En panne de temps de jeu à Milan, Radja Nainggolan se dirige vers la Sardaigne.

L'été dernier déjà, Cagliari avait souhaité récupérer Radja Nainggolan. Le médian belge qui n'entre pas dans les plans d'Antonio Conte devrait finalement retourner en Sardagine cet hiver. Sky Sport Italia l'annonce, il devrait passer ses tests médicaux dans les prochaines heures avant d'être prêté par l'Inter jusqu'à la fin de la saison.

Un retour aux sources pour le Ninja qui avait découvert la Serie A avec Cagliari entre 2009 et 2014 et qui avait réalisé une saison 2019-2020 pleine (6 buts et 6 assists en 26 matchs de Serie A) avec le club sarde, où il était déjà prêté par l'Inter.