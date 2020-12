Liverpool patine contre Newcastle et se retrouve à portée de Manchester United

Liverpool se déplaçait à Newcastle United pour finir son année 2020 et n'est pas parvenu à trouver la faille.

Liverpool termine donc la saison sur deux mauvaises nouvelles : alors qu'Anfield ne pourra plus accueillir de public à l'avenir suite aux nouvelles normes gouvernementales en Grande-Bretagne, les Reds ne sont pas parvenus à aller chercher la victoire à Newcastle United, manquant d'efficacité et enchaînant un second résultat décevant après le nul face à WBA à domicile.

Peu dangereux, Liverpool verra le portier des Magpies gagner un face-à-face avec Mohamed Salah avant la pause, avant que la seconde période soit une nouvelle fois marquée par l'inefficacité des attaquants de Jürgen Klopp, qu'il s'agisse de Salah, Firmino ou Mané. Divock Origi, en partance cet hiver, n'est pas monté au jeu.

Avec ce nul, Liverpool n'est plus qu'à trois points de Manchester United, qui compte un match de moins.