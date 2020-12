Un entraîneur de gardiens en D1B reçoit une bière de la part de Messi, Silvio Proto devrait également en obtenir une

Vladan Kujovic, entraîneur des gardiens de Lommel, a reçu un cadeau symbolique de la part de Lionel Messi et de la marque Budweiser.

Chaque gardien de but ayant encaissé un but des oeuvres de Lionel Messi (auteur de 644 buts en club, un record) a en effet reçu une bouteille de bière numérotée, et parmi cette liste de 160 gardiens de but, on retrouve notamment Vladan Kujovic, qui a reçu la bière n°41. Il n'est pas le seul ancien de Pro League à avoir reçu une bouteille puisque Silvio Proto, entre autres, fait également partie de cette liste.

Aucun d'eux, cependant, n'a encaissé alors qu'il défendait les couleurs d'un club belge : Kujovic évoluait à Levante en 2008 lorsqu'il encaisse un but de la Pulga, et Silvio Proto évoluait alors à l'Olympiakos.