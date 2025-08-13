Un joueur renvoyé...quatre heures après son arrivée : le transfert le plus éphémère du football moderne a pris fin

Le Club Gimnàstic de Tarragona, (troisième division espagnole) a annoncé hier le transfert de José Manuel Calderón. Vous vous en doutez, si on vous en parle, c'est que l'opération ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu.

A l'heure d'évoquer les transferts les plus brefs du football professionnel, les supporters d'Anderlecht citeront encore longtemps l'exemple de Sebastian De Maio. Le défenseur central français était arrivé pour plus de trois millions en provenance du Genoa en 2016. Il était reparti six semaines plus tard, officiellement parce qu'il ne se sentait pas en sécurité à Bruxelles suite aux attentats du 22 mars.

Le Club Gimnàstic de Tarragona, équipe catalane de troisième divison espagnole, a connu plus fort encore, hier. La direction avait annoncé en début d'après-midi l'arrivée de José Manuel Calderón, un latéral espagnol formé au Betis Séville.

On ne transige pas avec le respect

Le renfort semblait appelé à élever le niveau du groupe ces prochains mois. Mais sur le coup de 18h, le Gimnàstic a annoncé la fin de collaboration. En cause, une vidéo assez dérangeante du joueur, qui a ressurgi à l'annonce du transfert.

On y voit Calderon en pleine euphorie après avoir assuré la promotion de Cordoba en deuxième division après avoir battu l'équipe B du FC Barcelone. L'épisode remonte à l'été dernier et avait marqué les esprits lorsque le joueur a débordé en lâchant : "Je chie sur les morts des Catalans".

Face aux réactions, le Gimnàstic a fait machine arrière : "Le club, qui représente une ville et des supporters fiers de son histoire, de son identité et de ses valeurs, estime que toute recrue doit être alignée sur le respect, l’unité et la responsabilité sociale qui nous caractérisent", peut-on lire dans le communiqué. Un passage court mais intense.