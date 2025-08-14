"Si vous ne travaillez pas cela, ça va être difficle" : Philippe Albert n'épargne pas Kasper Dolberg

Anderlecht démarre sa saison avec 6 points sur 9. Les Mauves auraient bien pu réaliser un joli 9 sur 9 sans leur défaite face au récent promu Zulte Waregem. Un joueur a beaucoup été critiqué après cette rencontre : Kasper Dolberg

Philippe Albert est catégorique avec le Danois au micro de la RTBF : "Si vous ne travaillez pas le fait de lui faire rentrer en tête qu'il doit changer son comportement et sa façon de jouer quand Anderlecht perd le ballon, ça va être difficile. Anderlecht doit tirer le maximum de ce buteur. S'ils le vendent, ce serait une perte énorme."

Aligner le duo Adriano Bertaccini-Kasper Dolberg dès le début d'un match pourrait être une solution : "Adriano Bertaccini est compatible avec tout le monde. Je pense qu'il fera le sale boulot pour Dolberg si jamais ils sont alignés ensemble dès l'entame d'un match."

Mais alors, comment Anderlecht pourrait-il jouer avec deux attaquants ? "Et s'ils jouent ensemble, il faut enlever un milieu de terrain. Je dirais Nathan De Cat ou Nathan Saliba."

Un autre point qui agace Philippe Albert

L'ancien Diable Rouge pointe un autre point qui l'agace : les joueurs qui se plaignent d'être à bout physiquement. "C'est le début de championnat. La préparation physique a quand même été de qualité dans tous les clubs. Moi, ça me fait rire quand je vois des joueurs fatigués ou qui ont des crampes à l'heure actuelle."