Un accord bientôt conclu entre Bruges et Southampton ? Voici où en est le dossier Samuel Edozie

Samuel Edozie veut rejoindre le Club de Bruges, mais Southampton espère tirer 10 millions d'euros de son joueur.

Le Club de Bruges s’était déjà renseigné il y a quelques semaines sur Samuel Edozie. Dévy Rigaux avait toutefois laissé le dossier en suspens. L’ailier semblait alors en route vers le RC Strasbourg.

Entre-temps, il est apparu que le Club de Bruges bénéficiait de la préférence du joueur. Résultat : le dossier a été rouvert.

Selon Sacha Tavolieri, le Club de Bruges a désormais formulé une offre de huit millions d’euros pour Edozie. Southampton FC ne juge pas ce montant suffisant et espère atteindre les dix millions d’euros.

De son côté, Edozie a également eu un entretien avec les dirigeants des Saints. L’ailier anglais de 22 ans a exprimé sa volonté de partir et a demandé à son employeur d’accepter l’offre de huit millions d’euros.

Un transfert qui ne manquera pas de faire réagir : la saison dernière, Edozie évoluait en prêt… au RSC Anderlecht.