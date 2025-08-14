Un accord bientôt conclu entre Bruges et Southampton ? Voici où en est le dossier Samuel Edozie

Un accord bientôt conclu entre Bruges et Southampton ? Voici où en est le dossier Samuel Edozie
Photo: © photonews

Samuel Edozie veut rejoindre le Club de Bruges, mais Southampton espère tirer 10 millions d'euros de son joueur.

Le Club de Bruges s’était déjà renseigné il y a quelques semaines sur Samuel Edozie. Dévy Rigaux avait toutefois laissé le dossier en suspens. L’ailier semblait alors en route vers le RC Strasbourg.

Entre-temps, il est apparu que le Club de Bruges bénéficiait de la préférence du joueur. Résultat : le dossier a été rouvert.

Selon Sacha Tavolieri, le Club de Bruges a désormais formulé une offre de huit millions d’euros pour Edozie. Southampton FC ne juge pas ce montant suffisant et espère atteindre les dix millions d’euros.

De son côté, Edozie a également eu un entretien avec les dirigeants des Saints. L’ailier anglais de 22 ans a exprimé sa volonté de partir et a demandé à son employeur d’accepter l’offre de huit millions d’euros.

Un transfert qui ne manquera pas de faire réagir : la saison dernière, Edozie évoluait en prêt… au RSC Anderlecht.

