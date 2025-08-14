Ce club belge a tenté de faire venir Luuk de Jong en Pro League

Ce club belge a tenté de faire venir Luuk de Jong en Pro League
Photo: © photonews

Luuk de Jong a rejoint le FC Porto cet été après son départ du PSV Eindhoven. Mais saviez-vous que le Club de Bruges a également tenté sérieusement de s'attacher les services du Néerlandais ?

Le FC Porto a recruté Luuk de Jong gratuitement après la fin de son contrat avec le PSV Eindhoven. L’ancien capitaine du club d’Eindhoven n’a pas trouvé d’accord pour une prolongation.

S’il a reçu des offres concrètes venant des États-Unis et d’Arabie saoudite, c’est finalement le FC Porto qui a su convaincre de Jong. L’attaquant de 34 ans a signé un contrat d’un an, avec une option pour une saison supplémentaire.

Une piste en Belgique

Selon les médias portugais, un autre club européen s’est montré très concret dans le dossier de Jong. Il s’agirait même d’un cadre du football belge.

Le Club de Bruges a tenté d’attirer le joueur aux 39 sélections avec les Pays-Bas au Jan Breydelstadion. Les Blauw en Zwart voyaient en lui un profil idéal pour encadrer les jeunes.

Le Néerlandais a décliné le projet brugeois

L’intérêt ne s’est pas arrêté là : le Club de Bruges a bel et bien rencontré l’entourage de de Jong. Mais au final, le Néerlandais a choisi de ne pas s’engager dans le projet des Blauw en Zwart.

