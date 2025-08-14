Mathys Tel victime de racisme après son tir au but manqué contre le PSG, Tottenham réagit : "Ce ne sont que des lâches"

Mathys Tel victime de racisme après son tir au but manqué contre le PSG, Tottenham réagit : "Ce ne sont que des lâches"
Mathys Tel a manqué sa frappe lors de la séance de tirs au but face au PSG en Supercoupe d'Europe, au Bluenergy Stadium d'Udine. Sa tentative, qui n'a pas terminé au fond, lui a valu une vague d'insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Suite à une égalisation du PSG (2-2) en toute fin de match, le trophée de la Supercoupe d'Europe s'est joué aux tirs au but. Mathys Tel a pris ses responsabilités, mais malheureusement pour lui, sa frappe n'a pas trouvé le cadre. Un raté fatal puisqu'il a finalement permis aux Parisiens de l'emporter 4-3.

Après cet événement, le joueur français a été victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Tottenham a pris la parole dans un communiqué ce matin afin de condamner ces propos.

"Nous sommes révoltés par les insultes racistes adressées à Mathys Tel sur les réseaux sociaux à la suite de la défaite d’hier soir en Supercoupe de l’UEFA. Mathys a fait preuve de courage et de détermination en se portant volontaire pour tirer un penalty, tandis que ceux qui l’insultent ne sont que des lâches, se cachant derrière des pseudonymes et des profils anonymes pour déverser leurs propos abjects."

Le club anglais réclame des sanctions contre les personnes ayant proféré ces attaques : "Nous travaillerons avec les autorités et les plateformes de réseaux sociaux afin de prendre les mesures les plus fermes possibles contre toute personne que nous pourrons identifier. Nous sommes à tes côtés, Mathys."

Lors de cette rencontre, Mathys Tel était entré en cours de jeu. Le buteur français avait remplacé Mohammed Kudus à la 79e alors que le score était toujours de 0-2 en faveur des Spurs.

