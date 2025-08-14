📷 Jérémy Doku ou Rayan Cherki ? Le nouveau numéro 10 de Manchester City est désormais connu

Le nouveau numéro 10 de Manchester City pour la saison 2025-2026 est connu. Une nouvelle recrue estivale aura l'honneur de porter ce nombre symbolique.

Suite au départ de Jack Grealish vers Everton, le numéro 10 de Manchester City était laissé vacant. La grande question était de savoir qui le porterait.

Manchester City l'a annoncé ce jeudi matin. C'est le Français Rayan Cherki qui récupère ce numéro souvent considéré comme prestigieux.

Pas de Jérémy Doku donc, qui devrait garder son numéro 11 habituel. Le joueur belge avait été attiré au numéro à son arrivée en août 2023. Et il lui porte chance puisque, depuis sa signature, il s'est déjà révélé sous les couleurs citizens.

Pour Rayan Cherki, récupérer ce numéro doit certainement être quelque chose de particulier. Le Lyonnais a récemment quitté le club qui l'a formé, l'OL, pour se lancer dans une aventure à l'étranger. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la confiance règne en lui, comme en témoigne le port de ce numéro symbolique.

Manchester City entamera sa saison de Premier League ce samedi. Les Sky Blues affronteront Wolverhampton à l'extérieur à 18h30.