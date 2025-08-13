Accord trouvé : un attaquant de Pro League, auteur de 13 buts la saison passée, s'envole pour l'Italie

Matija Frigan est l'un des joueurs les plus en vue de Westerlo ces derniers mois. Il a sans doute déjà disputé son dernier match en Belgique.

Sur le banc contre Malines, Matija Frigan est sur le départ en cette intersaison. Le meilleur buteur de Westerlo la saison dernière (13 buts et 4 assists) attend de connaître son nouveau port d'attache, cela se précise désormais. Comme son ami et compatriote Franjo Ivanovic, Frigan va faire un pas en avant cet été.

Des clubs comme Elche, Hambourg et Hull City avaient été cités. Mais le natif de Rijeka va finalement signer à Parme. Un accord a été trouvé : Het Nieuwsblad rapporte que le joueur a déjà pris congé de ses coéquipiers campinois avant de se rendre en Italie.

Westerlo va rentabiliser son investissement

Parme se cherchait un attaquant depuis le départ d'Ange-Yoan Bonny à l'Inter Milan pour environ 23 millions d'euros. Le club transalpin veut connaître une saison plus sereine que la précédente, Frigan devra l'y aider.

Encore sous contrat jusqu'en 2028 à Westerlo, il va rapporter gros. A son arrivée en Campine, on avait pourtant froncé les sourcis en entendant que le club avait déboursé plus de cinq millions pour s'attacher ses services. Surtout après une première saison majoritairement passée sur le banc, dans l'ombre de Lucas Stassin.

Mais à l'image du Brainois et Lyle Foster, Matija Frigan va à son tour perpétuer la tradition des attaquants vendus à prix d'or sur le marché international par Westerlo. Il se murmure que la transaction ne descendra pas en dessous des dix millions.