Intérêt de l'AC Milan et du PSV pour Mario Stroeykens : voici pourquoi Anderlecht est en position de fragilité

Mario Stroeykens devrait débuter ce soir contre le Sheriff Tiraspol. Après le 3-0 à l'aller, la qualification semble acquise, mais l'enjeu pour lui est ailleurs : il veut partir et Anderlecht veut le vendre.

La raison est simple : son contrat arrive à échéance et il ne souhaite pas prolonger. S’il n’est pas vendu maintenant, il partira gratuitement l’été prochain. Dans la réalité financière actuelle des Mauves, ce n’est pas une option.

L’AC Milan entre en scène

Besnik Hasi n’a accordé que peu de temps de jeu à Mario Stroeykens cette saison. Non seulement pour des raisons sportives, mais aussi parce que le joueur a un transfert en tête. Cela influence automatiquement son rôle dans l’équipe.

L’intérêt est bien présent. Hier, le spécialiste du mercato Santi Aouna a révélé que l’AC Milan s’était renseigné à son sujet. Un grand nom, mais pour l’instant, cela reste au stade de l’intérêt.

Le PSV Eindhoven serait également intéressé. De nombreux autres clubs l’ont aussi inscrit sur leur liste. Pourtant, tout reste pour le moment informel : aucun club n’a formulé d’offre concrète. La situation demeure donc dans une sorte de flou.

20 millions, pure fiction

Anderlecht sait désormais qu’un prix de 20 millions d’euros est irréaliste. Même 15 millions semblent difficiles à atteindre. Cela place le directeur sportif Olivier Renard dans une position de fragilité, car le reste de l’Europe sait qu’il doit encore vendre.

La concurrence au milieu de terrain rend la situation plus tendue. Anderlecht a déjà recruté des remplaçants, ce qui rend Mario Stroeykens moins indispensable. Et le budget doit être équilibré, surtout que les transferts sortants peinent à se concrétiser.

Résultat : tout le monde observe et attend. Les clubs savent que le prix pourrait encore baisser en fin de mercato. Pour Anderlecht, c’est un jeu de bluff, en espérant qu’un club se décide tôt.

La réussite dépendra de celui qui osera attendre le plus longtemps. Une chose est certaine : ce dossier de transfert promet de faire parler jusqu’aux derniers jours du marché estival.