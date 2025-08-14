Intérêt de l'AC Milan et du PSV pour Mario Stroeykens : voici pourquoi Anderlecht est en position de fragilité

Intérêt de l'AC Milan et du PSV pour Mario Stroeykens : voici pourquoi Anderlecht est en position de fragilité
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mario Stroeykens devrait débuter ce soir contre le Sheriff Tiraspol. Après le 3-0 à l'aller, la qualification semble acquise, mais l'enjeu pour lui est ailleurs : il veut partir et Anderlecht veut le vendre.

La raison est simple : son contrat arrive à échéance et il ne souhaite pas prolonger. S’il n’est pas vendu maintenant, il partira gratuitement l’été prochain. Dans la réalité financière actuelle des Mauves, ce n’est pas une option.

L’AC Milan entre en scène

Besnik Hasi n’a accordé que peu de temps de jeu à Mario Stroeykens cette saison. Non seulement pour des raisons sportives, mais aussi parce que le joueur a un transfert en tête. Cela influence automatiquement son rôle dans l’équipe.

L’intérêt est bien présent. Hier, le spécialiste du mercato Santi Aouna a révélé que l’AC Milan s’était renseigné à son sujet. Un grand nom, mais pour l’instant, cela reste au stade de l’intérêt.

Le PSV Eindhoven serait également intéressé. De nombreux autres clubs l’ont aussi inscrit sur leur liste. Pourtant, tout reste pour le moment informel : aucun club n’a formulé d’offre concrète. La situation demeure donc dans une sorte de flou.

20 millions, pure fiction

Anderlecht sait désormais qu’un prix de 20 millions d’euros est irréaliste. Même 15 millions semblent difficiles à atteindre. Cela place le directeur sportif Olivier Renard dans une position de fragilité, car le reste de l’Europe sait qu’il doit encore vendre.

La concurrence au milieu de terrain rend la situation plus tendue. Anderlecht a déjà recruté des remplaçants, ce qui rend Mario Stroeykens moins indispensable. Et le budget doit être équilibré, surtout que les transferts sortants peinent à se concrétiser.

Résultat : tout le monde observe et attend. Les clubs savent que le prix pourrait encore baisser en fin de mercato. Pour Anderlecht, c’est un jeu de bluff, en espérant qu’un club se décide tôt.

La réussite dépendra de celui qui osera attendre le plus longtemps. Une chose est certaine : ce dossier de transfert promet de faire parler jusqu’aux derniers jours du marché estival.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Sheriff Tiraspol - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 19:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Sheriff Tiraspol
Mario Stroeykens

Plus de news

"Si vous ne travaillez pas cela, ça va être difficle" : Philippe Albert n'épargne pas Kasper Dolberg

"Si vous ne travaillez pas cela, ça va être difficle" : Philippe Albert n'épargne pas Kasper Dolberg

09:00
"J'ai appris à ne plus être un gamin de merde" : les confidences d'Adriano Bertaccini avant d'affronter le Sheriff

"J'ai appris à ne plus être un gamin de merde" : les confidences d'Adriano Bertaccini avant d'affronter le Sheriff

08:00
2
"Ma troisième saison doit être la meilleure, préparez-vous" : Jérémy Doku affiche ses ambitions avec Manchester City

"Ma troisième saison doit être la meilleure, préparez-vous" : Jérémy Doku affiche ses ambitions avec Manchester City

12:00
Une grande première sous le maillot d'Anderlecht demain soir ? "On espère lui donner un peu de temps de jeu"

Une grande première sous le maillot d'Anderlecht demain soir ? "On espère lui donner un peu de temps de jeu"

22:30
📷 Jérémy Doku ou Rayan Cherki ? Le nouveau numéro 10 de Manchester City est désormais connu

📷 Jérémy Doku ou Rayan Cherki ? Le nouveau numéro 10 de Manchester City est désormais connu

11:00
Besnik Hasi 'not amused' par les péripéties à la douane : "Même les arbitres ont eu des problèmes"

Besnik Hasi 'not amused' par les péripéties à la douane : "Même les arbitres ont eu des problèmes"

19:30
Mathys Tel victime de racisme après son tir au but manqué contre le PSG, Tottenham réagit : "Ce ne sont que des lâches"

Mathys Tel victime de racisme après son tir au but manqué contre le PSG, Tottenham réagit : "Ce ne sont que des lâches"

10:30
Hein Vanhaezebrouck met en garde le Club de Bruges : "Je commence à craindre qu'il parte"

Hein Vanhaezebrouck met en garde le Club de Bruges : "Je commence à craindre qu'il parte"

10:00
L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, encense Kevin De Bruyne : "Cela mérite un immense respect"

L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, encense Kevin De Bruyne : "Cela mérite un immense respect"

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Edozie - Ihattaren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Edozie - Ihattaren

07:20
Barré par la concurrence à Anderlecht, désormais révélé en Coupe d'Europe : "Un vrai Pitbull"

Barré par la concurrence à Anderlecht, désormais révélé en Coupe d'Europe : "Un vrai Pitbull"

07:00
Un accord bientôt conclu entre Bruges et Southampton ? Voici où en est le dossier Samuel Edozie

Un accord bientôt conclu entre Bruges et Southampton ? Voici où en est le dossier Samuel Edozie

07:20
1
Déjà dans le cœur des supporters : Carlos Forbs explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges

Déjà dans le cœur des supporters : Carlos Forbs explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges

08:30
Ce club belge a tenté de faire venir Luuk de Jong en Pro League

Ce club belge a tenté de faire venir Luuk de Jong en Pro League

07:40
Voici comment regarder le match retour entre le Sheriff Tiraspol et Anderlecht

Voici comment regarder le match retour entre le Sheriff Tiraspol et Anderlecht

15:30
2
La succession d'un ancien du Standard plutôt que la D1A : un enfant du terrible du football européen dit non à Leko

La succession d'un ancien du Standard plutôt que la D1A : un enfant du terrible du football européen dit non à Leko

06:30
Mauvaise surprise pour Anderlecht : deux joueurs retenus à la douane en Moldavie

Mauvaise surprise pour Anderlecht : deux joueurs retenus à la douane en Moldavie

15:00
🎥 Ils ne lâchent donc rien : le PSG revient de loin et remporte la Supercoupe d'Europe au bout du suspense

🎥 Ils ne lâchent donc rien : le PSG revient de loin et remporte la Supercoupe d'Europe au bout du suspense

23:15
Mauvaise nouvelle pour Anderlecht : la durée d'indisponibilité d'Ilay Camara est connue

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht : la durée d'indisponibilité d'Ilay Camara est connue

13:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Frigan - Özer - De Winter

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Frigan - Özer - De Winter

21:20
Voici les Anderlechtois qui n'ont pas fait le déplacement pour affronter le Sheriff Tiraspol

Voici les Anderlechtois qui n'ont pas fait le déplacement pour affronter le Sheriff Tiraspol

13:00
Un joueur renvoyé...quatre heures après son arrivée : le transfert le plus éphémère du football moderne a pris fin

Un joueur renvoyé...quatre heures après son arrivée : le transfert le plus éphémère du football moderne a pris fin

22:00
L'AC Milan retente sa chance avec le football belge : "Tout le monde n'a pas la chance de porter ce maillot"

L'AC Milan retente sa chance avec le football belge : "Tout le monde n'a pas la chance de porter ce maillot"

21:40
Accord trouvé : un attaquant de Pro League, auteur de 13 buts la saison passée, s'envole pour l'Italie

Accord trouvé : un attaquant de Pro League, auteur de 13 buts la saison passée, s'envole pour l'Italie

21:20
Une place de numéro un envisageable ? Un ancien gardien de Pro League bientôt en concurrence avec Arnaud Bodart

Une place de numéro un envisageable ? Un ancien gardien de Pro League bientôt en concurrence avec Arnaud Bodart

21:00
Treize mois après son départ du Standard, Merveille Bokadi refait surface... et pourrait croiser Moussa Djenepo

Treize mois après son départ du Standard, Merveille Bokadi refait surface... et pourrait croiser Moussa Djenepo

20:40
Un match de la cinquième journée de Pro League officiellement reporté

Un match de la cinquième journée de Pro League officiellement reporté

20:20
Deux ans après son départ de Bruges, Clinton Mata prend une décision forte pour la suite de sa carrière

Deux ans après son départ de Bruges, Clinton Mata prend une décision forte pour la suite de sa carrière

20:00
C'est signé ! Charleroi se remet de sa semaine morose en annonçant une grande nouvelle

C'est signé ! Charleroi se remet de sa semaine morose en annonçant une grande nouvelle

19:00
4
Le Standard n'a plus eu un attaquant comme lui depuis longtemps : Thomas Henry pourrait avoir trouvé le compère parfait Analyse

Le Standard n'a plus eu un attaquant comme lui depuis longtemps : Thomas Henry pourrait avoir trouvé le compère parfait

18:40
Officiel : l'AC Milan s'offre un Diable Rouge à 20 millions

Officiel : l'AC Milan s'offre un Diable Rouge à 20 millions

18:15
Le Séville de Dodi Lukebakio n'a que... 12 joueurs pour commencer la saison : voici pourquoi

Le Séville de Dodi Lukebakio n'a que... 12 joueurs pour commencer la saison : voici pourquoi

18:00
Philippe Albert explique ce qui fait la différence au Standard en ce début de saison

Philippe Albert explique ce qui fait la différence au Standard en ce début de saison

17:30
Le KRC Genk connaît son adversaire pour les barrages de l'Europa League

Le KRC Genk connaît son adversaire pour les barrages de l'Europa League

17:00
Voici comment Olivier Renard pourrait récolter 45 millions pour Anderlecht

Voici comment Olivier Renard pourrait récolter 45 millions pour Anderlecht

12:40
2
Voici comment regarder en direct et gratuitement le match PSG - Tottenham en Supercoupe de l'UEFA

Voici comment regarder en direct et gratuitement le match PSG - Tottenham en Supercoupe de l'UEFA

16:40

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Sabah Sabah 18:00 Levski Sofia Levski Sofia
Ararat Erevan Ararat Erevan 18:00 Sparta Prague Sparta Prague
Levadia Tallinn Levadia Tallinn 18:30 Differdange Differdange
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 19:00 Anderlecht Anderlecht
Hammarby Hammarby 19:00 Rosenborg BK Rosenborg BK
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 19:30 Riga FC Riga FC
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 19:30 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 20:00 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
AEK Athènes AEK Athènes 20:00 Aris Limassol Aris Limassol
Besiktas Besiktas 20:00 Saint Patrick Saint Patrick
Spartak Trnava Spartak Trnava 20:30 CS U Craiova CS U Craiova
Linfield Linfield 20:45 Víkingur Gøta Víkingur Gøta
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 20:45 Hajduk Split Hajduk Split
Virtus Virtus 21:00 Milsami Orhei Milsami Orhei
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 21:00 Olimpija Olimpija
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 21:00 Ballkani Ballkani
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved