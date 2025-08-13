🎥 Ils ne lâchent donc rien : le PSG revient de loin et remporte la Supercoupe d'Europe au bout du suspense

Photo: © photonews

Le PSG et Tottenham ouvraient ce soir le grand bal du football européen. Les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but.

Alors que les préliminaires de Coupe d'Europe battent leur plein depuis plusieurs semaines, le gratin européen se prépare à peine pour la nouvelle saison. Comme de coutume, le vainqueur de Ligue des Champions a défié le vainqueur de l'Europa League dans le cadre de la Supercoupe d'Europe à Udine.

Cette année, cela nous a valu un duel entre le PSG et Tottenham. Pour cette fin de préparation en grande pompe, les deux équipes présentaient des onzes de base composés de leurs meilleurs éléments. Côté parisien, on notait la première titularisation de Lucas Chevalier, qui pousse bel et bien Gianluigi Donnarumma vers la sortie.

Tottenham conquérant

Le gardien français, tout juste débarqué de Lille, s'est déjà illustré avec une somptueuse parade en fin de première mi-temps, sur une reprise à bout portant à l'issue d'un coup franc. Malheureusement pour lui, Micky van de Ven a bien suivi le rebond sur la transversale pour ouvrir le score (39e, 0-1).

En début de deuxième mi-temps, l'ancien concurrent d'Arnaud Bodart s'est par contre montré moins inspiré. A nouveau suite à un coup franc, Cristian Romero s'est complètement fait oublier au second poteau. Sa reprise de la tête n'était pas imparable mais est rentrée avec la complicité de Chevalier (48e, 0-2).

Le PSG s'est alors mis à pousser et a mis Tottenham sous pression dans la dernière demi-heure. Cela a payé avec la réduction du score signée Kang-In Lee à cinq minutes du temps réglementaire. De quoi permettre aux Parisiens d'y croire. Et comme lors de sa campagne de Ligue des Champions, l'équipe n'a rien lâché, égalisant via Goncalo Ramos dans le temps additionnel (90+3e, 2-2).

Comme lors des deux dernières éditions, les deux équipes n'ont pas disputé de prolongations, allant directement aux tirs au but. Tottenham a pris le meilleur départ avec le premier tir manqué par Vitinha. Mais Lucas Chevalier s'est racheté de sa bévue de debut de deuxième mi-temps en détournant un envoi, avant de voir Mathys Tel tirer à côté. Comme avant la séance, le PSG a renversé la situation pour s'imposer et remporter le premier trophée de sa saison au bout du suspense.

Tottenham
PSG

