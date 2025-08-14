La succession d'un ancien du Standard plutôt que la D1A : un enfant du terrible du football européen dit non à Leko

La Gantoise se cherche encore de nouveaux renforts en attaque. Les Buffalos songeaient à recruter Mohamed Ihattaren mais semblent devoir se faire une raison.

En attaque, Ivan Leko n'a toujours reçu que le seul Wilfried Kanga comme cadeau de bienvenue à la Gantoise. L'entraîneur croate ne s'est pas fait prier pour regretter ce manque de nouvelles cartouches offensives. Les rencontres face à Saint-Trond et la RAAL l'ont d'ailleurs rappelé au grand jour.

Les Buffalos s'activent donc sur le marché des transferts. Il y a quelques jours, nous vous rapportions la piste menant à Mohamed Ihattaren, un ancien golden boy du football néerlandais.

Le mot n'est pas usurpé : le milieu offensif était valorisé à pas moins de 22 millions lorsqu'il n'avait que 17 ans et impressionnait avec le PSV. Mais cela remonte à 2019. En 2021, Ihattaren a tout de même décroché un transfert à la Juventus, mais il n'y a pas fait de vieux os.

Remis en selle aux Pays-Bas et parti pour y rester

Les Turninois l'ont immédiatement prêté à la Sampdoria et à l'Ajax pour...quatre minutes de temps de jeu sur l'ensemble des deux prêts. Le natif d'Utrecht faisait alors plus parler pour ses démêlés avec la justice. De Telegraaf rapportait alors que c'est suite à des liens avec la mafia que l'Ajax a tenu à mettre fin à son contrat.

Il y a un mois, Ihattaren a été condamné à 60 heures de travail d'intérêt général pour complicité de tentative de menace et pour avoir brutalisé son ex-compagne. Paradoxalement, il s'est fait une santé sur le terrain, avec un temps de jeu retrouvé au RKC Waalwijk, avec 4 buts et 5 assists en Eredivisie. De quoi éveiller l'intérêt de La Gantoise. Mais les Buffalos vont devoir s'avouer vaincus.

Selon Voetbal International, Mohamed Ihattaren devrait poursuivre sa carrière au Fortuna Sittard, où l'intérêt semble réciproque avec l'entraîneur Danny Buijs. Il est appelé à y succéder à Alen Halilovic, l'ancien flop du Standard qui s'est lui aussi refait une santé aux Pays-Bas.