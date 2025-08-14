L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, encense Kevin De Bruyne : "Cela mérite un immense respect"

Kevin De Bruyne se prépare à faire ses débuts en Serie A avec Naples. L'entraîneur Antonio Conte salue sa rapide adaptation, son éthique de travail et son immense motivation à 34 ans.

Naples joue jeudi son dernier match amical de préparation contre l’Olympiakos. La semaine prochaine, les choses sérieuses commencent : samedi, Naples se rendra à Sassuolo.

Kevin De Bruyne disputera alors pour la première fois un match en Serie A. Face à l’Olympiakos, le milieu offensif devrait sans doute aussi bénéficier de quelques minutes de jeu. L’entraîneur Antonio Conte ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à son sujet.

"De Bruyne est un garçon qui s’est totalement adapté à notre environnement. Il vient d’un autre contexte, a joué avec d’autres coéquipiers… mais il s’est déjà complètement intégré", explique le coach, cité par HLN.

La semaine dernière, certaines voix en Italie affirmaient que KDB avait quelques kilos en trop. Mais Conte n’est pas de cet avis. "Il travaille extrêmement dur. Il sait que le travail acharné est important. Vous n’entendrez jamais un mot de travers de sa part. Il s’entraîne toujours avec le sourire. Et ses coéquipiers apprécient énormément la rapidité avec laquelle il s’est intégré."

"Vous savez, nous parlons ici d’un joueur de 34 ans. Un joueur qui a eu une carrière exceptionnelle. Et pourtant, il veut encore se prouver. Qu’il soit encore capable de se donner à ce point mérite un immense respect. Il n’a manqué aucune seconde d’entraînement. Il a tout fait, il est disponible et nous espérons trouver le bon équilibre", conclut l’entraîneur de Naples.

