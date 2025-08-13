L'AC Milan retente sa chance avec le football belge : "Tout le monde n'a pas la chance de porter ce maillot"

L'AC Milan a annoncé ce soir l'arrivée de Koni De Winter. Le défenseur belge n'a pas caché sa fierté de rejoindre ce géant d'Italie.

L'AC Milan a beau avoir perdu du terrain sur les autres grandes puissances du football italiens ces dernières années, les Rossoneri restent une institution en Serie A. Huitièmes du championnat italien la saison dernière, ils comptent bien sortir la tête de l'eau. Koni De Winter est leur dernière tête de gondole.

Débarqué pour 20 millions d'euros, l'Anversois de 23 doit stabiliser l'arrière-garde, dont la fragilité avait trop souvent mis Mike Maignan en lumière ces derniers mois. De Winter a été présenté ce soir et s'est montré très honoré de signer à San Siro.

"Tout le monde n'a pas la chance de porter ce maillot, je veux donc profiter de chaque instant. Je veux apporter de la stabilité et devenir un pilier de la défense. Milan est un grand club que je suis depuis que je suis tout petit", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux de son nouveau club.

Marcher sur les traces de ses idoles de jeunesse

"Je me souviens avoir regardé Ronaldinho, Pato, Maldini. Il y a aussi eu beaucoup des joueurs des Pays-Bas, pays voisin de la Belgique. Beaucoup de grands joueurs ont évolué ici. Milan est une équipe qui mérite d'être au top", poursuit-il, non sans émotion.

Reste à savoir si De Winter connaîtra plus de succès que Divock Origi, Aster Vranckx ou Charles De Ketelaere, les derniers joueurs belges à avoir porté le maillot milanais, avec très peu de succès à la clé. Contrairement à CDK, débarqué pour 37,50 millions, Koni De Winter connaît déjà bien son entraîneur.

C'est en effet Massimiliano Allegri qui avait lancé sa carrière professionnelle à la Juventus. Même s'il n'avait pas pu lui promettre une place de titulaire, l'entraîneur italien lui avait accordé ses premières minutes lors d'une rencontre de Ligue des Champions contre Chelsea : "Il sera toujours une personne importante pour moi. Je suis ravi d'évoluer à nouveau sous ses ordres".