Treize mois après son départ du Standard, Merveille Bokadi refait surface... et pourrait croiser Moussa Djenepo

Photo: © photonews

Libre depuis son départ du Standard en juillet 2024, Merveille Bope Bokadi se rapprocherait de Sepahan, en Iran. Il pourrait y croiser la route de Moussa Djenepo, suivi par l'Esteghlal de Ricardo Sa Pinto.

Que devient Merveille Bope Bokadi ? L’ancien défenseur central et milieu défensif du Standard, qui a disputé 154 matchs officiels avec les Rouches, est libre depuis son départ du bord de Meuse le 1ᵉʳ juillet 2024.

Depuis, le Congolais n’a pas retrouvé de club, malgré un test effectué à Dender en janvier dernier sous la houlette de Vincent Euvrard. Celui-ci n’a pas débouché sur une signature, bien qu’un bail de deux ans ait été évoqué à l’époque.

Après une saison blanche, le joueur de 29 ans est toujours en quête d’un nouveau défi, alors que le mercato fermera ses portes dans 25 jours en Belgique. Il n’a par ailleurs jamais connu d'autre aventure à l’étranger depuis son arrivée du TP Mazembe en 2017.

Il serait néanmoins sur le point de signer en Iran, selon les informations du média local Aparat Football. Le suiveur d’Esteghlal pour ce média, Tatzledos Berlines, affirme que, malgré l’intérêt du club, Merveille Bokadi se dirigerait finalement vers Sepahan, autre formation majeure du championnat iranien.

Merveille Bope Bokadi et Moussa Djenepo futurs adversaires en Iran ?

En rejoignant Esteghlal, Bokadi aurait pu retrouver Moussa Djenepo, également en discussions avec l’équipe entraînée par Ricardo Sa Pinto. Les deux anciens Rouches devraient donc plutôt se croiser comme adversaires la saison prochaine, tout en ayant sans doute l’occasion de se revoir en dehors des terrains.

Pour rappel, Moussa Djenepo fait partie des joueurs que le Standard cherche à transférer en cette fin de mercato, son salaire supérieur au million d’euros annuels pesant lourd sur les finances liégeoises. Grejohn Kyei est dans la même situation, tout comme Bosko Sutalo. Mais, pour ces deux derniers, les prétendants ne se bousculent pas pour l’instant.

