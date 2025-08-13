C'est signé ! Charleroi se remet de sa semaine morose en annonçant une grande nouvelle

Le début de saison n'est pas facile pour Charleroi. Mais les Zèbres ont tout de même annoncé une bonne nouvelle en ce mercredi soir.

Il n'a pas fallu longtemps pour sentir une certaine crispation revenir autour du Sporting Charleroi. Au-delà de l'élimination loin d'être déshonorante contre Hammarby en Europa League, c'est le début de championnat qui a laissé les supporters sur leur faim, en particulier le choc hennuyer perdu à la RAAL.

En cette intersaison, il est plus question de départs que d'arrivées. Outre les cadres comme Heymans, Zorgane et Andreou, plusieurs indésirables ont également nécessité quelques soirées agitées de négociations.

Mais la dernière annonce des Zèbres va dans le bon sens. Le club vient en effet de confirmer la prolongation d'Antoine Bernier. Le Dinantais de 27 ans est désormais lié aux Zèbres jusqu'en 2028.

Deux ans de plus au Mambourg

Une décision attendue : Bernier arrivait dans la dernière année de son contrat, même s'il restait une option pour le prolonger d'une année supplémentaire en fin de saison.

L'ancien espoir d'Anderlecht (formé à Neerpede jusqu'à ses 21 ans) était arrivé en provenance de Seraing il y a deux ans, s'imposant rapidement comme titulaire et comme la caution créativité de Rik De Mil. Après un début de carrière qui l'a emmené de Neerpede au Pairay en passant par l'Antwerp, le Lierse et le championnat luxembourgeois, Antoine Bernier gagne en stabilité.