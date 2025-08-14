Hein Vanhaezebrouck met en garde le Club de Bruges : "Je commence à craindre qu'il parte"

Le Club de Bruges a éliminé Salzbourg au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Hein Vanhaezebrouck s'est montré élogieux envers l'homme du match, Christos Tzolis, et met en garde contre l'intérêt des grands clubs.

Le RB Salzbourg a été éliminé de la Ligue des Champions par le Club de Bruges lors du troisième tour préliminaire. Les Blauw en Zwart ont parfaitement rempli leur mission et, après avoir été menés 0-2, sont revenus pour s’imposer 3-2.

Le nouveau venu Carlos Forbs s’est immédiatement distingué avec un but décisif. "C’est sûrement le héros du match, mais pour moi, le meilleur joueur sur le terrain a encore été Christos Tzolis", a déclaré Hein Vanhaezebrouck au Nieuwsblad.

"Ce que cet homme montre semaine après semaine est vraiment phénoménal. Incroyable. Hier, il a souvent manqué de réussite dans le dernier geste, mais il apporte tellement : il délivre des passes décisives, crée constamment du danger et travaille d’arrache-pied, jusqu’à revenir défendre à hauteur du poteau de corner si nécessaire", a poursuivi l’ancien entraîneur.

Hein Vanhaezebrouck met même le Club en garde : "Je suis tellement impressionné par lui que je commence à craindre qu’un club du top absolu ne vienne encore le chercher. Il a dit qu’il restait, et c’est tout à son honneur, mais que se passera-t-il si, au dernier moment, un grand d’Europe frappe à la porte ?"

"S’il maintient ce niveau, c’est tout à fait possible. Et ce serait alors une énorme perte pour le Club de Bruges", a conclu Vanhaezebrouck.