Une grande première sous le maillot d'Anderlecht demain soir ? "On espère lui donner un peu de temps de jeu"

Une grande première sous le maillot d'Anderlecht demain soir ? "On espère lui donner un peu de temps de jeu"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Anderlecht doit terminer le boulot contre le Sheriff Tiraspol en Conférence League. Besnik Hasi se sait attendu au tournant, il ne prendra pas de risques démesurés dans sa composition.

Avec trois buts d'avance, Anderlecht a déjà un pied en barrages de Conférence League. Mais il y a tout de même encore un match retour à disputer en Moldavie. Après la fragilité affichée au grand jour par Zulte Waregem, la rencontre doit servir à se rassurer.

Besnik Hasi ne l'a pas caché en conférence de presse : "J'attends avec impatience la réaction après notre défaite à domicile de dimanche. Le plus important, bien sûr, c'est qu'on se qualifie, mais un clean sheet serait aussi une bonne chose".

Si bien que malgré le calendrier chargé et l'avance prise dans cette double confrontation, l'entraîneur du Sporting ne va pas révolutionner son onze de base : "On ne va pas changer notre système", confirme-t-il au Nieuwsblad.

Özcan intégré sans brûler les étapes

De retour dans le groupe, Théo Leoni pourrait donc devoir prendre son mal en patience. Il ne faut pas non plus espérer voir Yasin Özcan (repris pour la première fois) intégrer le onze trop rapidement : "On espère tout de même lui donner un peu de temps de jeu. Il a enfin pu s’entraîner à l’une ou l’autre reprise avec nous après des soucis administratifs. C’est un garçon avec beaucoup de grinta et d’intensité".

Hasi a été interrogé sur le profil du jeune Turc prêté par Aston Villa, parfois décrit comme manquant de vitesse : "Nommez-moi un défenseur en Belgique qui ne serait pas en difficulté à 60 mètres de ses buts ?", a-t-il rétorqué.

Pour l'entraîneur albanais, ce n'est pas une question de joueurs alignés mais d'organisation collective : "Il faut mieux presser, et parfois faire la faute intelligente". On l'a compris, Hasi a briefé tout le monde pour montrer qu'il a lui aussi retenu la leçon, notamment par rapport au match à Hammarby. En Suède, il avait par exemple surpris en alignant Basile Vroninks, qui avait connu un match difficile : "Il ne faut pas le brûler. C’était trop tôt pour lui. On lui a mis trop de pression. On doit trouver une solution temporaire". L'arrière droit de 18 ans ne devrait donc pas être titulaire demain malgré les blessures de Camara, Sardella et Maamar. Tristan Degreef sera-t-il chargé de missions plus défensives que d'habitude ?

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Sheriff Tiraspol - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 19:00 (14/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Sheriff Tiraspol

Plus de news

Besnik Hasi 'not amused' par les péripéties à la douane : "Même les arbitres ont eu des problèmes"

Besnik Hasi 'not amused' par les péripéties à la douane : "Même les arbitres ont eu des problèmes"

19:30
🎥 Ils ne lâchent donc rien : le PSG revient de loin et remporte la Supercoupe d'Europe au bout du suspense

🎥 Ils ne lâchent donc rien : le PSG revient de loin et remporte la Supercoupe d'Europe au bout du suspense

23:15
Voici comment regarder le match retour entre le Sheriff Tiraspol et Anderlecht

Voici comment regarder le match retour entre le Sheriff Tiraspol et Anderlecht

15:30
2
Mauvaise surprise pour Anderlecht : deux joueurs retenus à la douane en Moldavie

Mauvaise surprise pour Anderlecht : deux joueurs retenus à la douane en Moldavie

15:00
Mauvaise nouvelle pour Anderlecht : la durée d'indisponibilité d'Ilay Camara est connue

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht : la durée d'indisponibilité d'Ilay Camara est connue

13:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Frigan - Özer - De Winter

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Frigan - Özer - De Winter

21:20
Voici les Anderlechtois qui n'ont pas fait le déplacement pour affronter le Sheriff Tiraspol

Voici les Anderlechtois qui n'ont pas fait le déplacement pour affronter le Sheriff Tiraspol

13:00
Un joueur renvoyé...quatre heures après son arrivée : le transfert le plus éphémère du football moderne a pris fin

Un joueur renvoyé...quatre heures après son arrivée : le transfert le plus éphémère du football moderne a pris fin

22:00
L'AC Milan retente sa chance avec le football belge : "Tout le monde n'a pas la chance de porter ce maillot"

L'AC Milan retente sa chance avec le football belge : "Tout le monde n'a pas la chance de porter ce maillot"

21:40
Accord trouvé : un attaquant de Pro League, auteur de 13 buts la saison passée, s'envole pour l'Italie

Accord trouvé : un attaquant de Pro League, auteur de 13 buts la saison passée, s'envole pour l'Italie

21:20
Une place de numéro un envisageable ? Un ancien gardien de Pro League bientôt en concurrence avec Arnaud Bodart

Une place de numéro un envisageable ? Un ancien gardien de Pro League bientôt en concurrence avec Arnaud Bodart

21:00
Treize mois après son départ du Standard, Merveille Bokadi refait surface... et pourrait croiser Moussa Djenepo

Treize mois après son départ du Standard, Merveille Bokadi refait surface... et pourrait croiser Moussa Djenepo

20:40
Un match de la cinquième journée de Pro League officiellement reporté

Un match de la cinquième journée de Pro League officiellement reporté

20:20
Deux ans après son départ de Bruges, Clinton Mata prend une décision forte pour la suite de sa carrière

Deux ans après son départ de Bruges, Clinton Mata prend une décision forte pour la suite de sa carrière

20:00
C'est signé ! Charleroi se remet de sa semaine morose en annonçant une grande nouvelle

C'est signé ! Charleroi se remet de sa semaine morose en annonçant une grande nouvelle

19:00
2
Le Standard n'a plus eu un attaquant comme lui depuis longtemps : Thomas Henry pourrait avoir trouvé le compère parfait Analyse

Le Standard n'a plus eu un attaquant comme lui depuis longtemps : Thomas Henry pourrait avoir trouvé le compère parfait

18:40
Officiel : l'AC Milan s'offre un Diable Rouge à 20 millions

Officiel : l'AC Milan s'offre un Diable Rouge à 20 millions

18:15
Le Séville de Dodi Lukebakio n'a que... 12 joueurs pour commencer la saison : voici pourquoi

Le Séville de Dodi Lukebakio n'a que... 12 joueurs pour commencer la saison : voici pourquoi

18:00
Philippe Albert explique ce qui fait la différence au Standard en ce début de saison

Philippe Albert explique ce qui fait la différence au Standard en ce début de saison

17:30
Le KRC Genk connaît son adversaire pour les barrages de l'Europa League

Le KRC Genk connaît son adversaire pour les barrages de l'Europa League

17:00
Voici comment Olivier Renard pourrait récolter 45 millions pour Anderlecht

Voici comment Olivier Renard pourrait récolter 45 millions pour Anderlecht

12:40
2
Voici comment regarder en direct et gratuitement le match PSG - Tottenham en Supercoupe de l'UEFA

Voici comment regarder en direct et gratuitement le match PSG - Tottenham en Supercoupe de l'UEFA

16:40
Coup dur pour le Standard : la durée d'indisponibilité de Dennis Ayensa est connue

Coup dur pour le Standard : la durée d'indisponibilité de Dennis Ayensa est connue

16:20
4
OFFICIEL : un visage familier est de retour au RFC Liège

OFFICIEL : un visage familier est de retour au RFC Liège

15:49
"Je l'ai vu partir, je me suis dit... bingo !" : à Bruges, on assure ne pas avoir paniqué contre Salzbourg

"Je l'ai vu partir, je me suis dit... bingo !" : à Bruges, on assure ne pas avoir paniqué contre Salzbourg

14:20
Le RWDM Brussels en quête de solidité, nouveau derby liégeois : les enjeux de la 2e journée de Challenger Pro League

Le RWDM Brussels en quête de solidité, nouveau derby liégeois : les enjeux de la 2e journée de Challenger Pro League

14:40
"Ce n'est pas qu'une question d'argent" : Anthony Moris se confie sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

"Ce n'est pas qu'une question d'argent" : Anthony Moris se confie sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

14:00
Le RWDM s'apprête à accueillir un nouveau renfort défensif

Le RWDM s'apprête à accueillir un nouveau renfort défensif

13:40
Avant La Gantoise, une excellente nouvelle tombe pour le KV Malines

Avant La Gantoise, une excellente nouvelle tombe pour le KV Malines

12:20
📷 Nouveau maillot "away" du Standard : un coup de cœur pour les fans

📷 Nouveau maillot "away" du Standard : un coup de cœur pour les fans

12:00
Coquette prime, coefficient UEFA, favori face aux Rangers : les dessous de la qualif' de Bruges en Ligue des Champions

Coquette prime, coefficient UEFA, favori face aux Rangers : les dessous de la qualif' de Bruges en Ligue des Champions

11:40
1
Marlon Fossey encense Sclessin... et révèle ce qu'il vise cette saison

Marlon Fossey encense Sclessin... et révèle ce qu'il vise cette saison

11:20
Mehdi Bayat doit trouver une solution : Charleroi dans une situation qui inquiète

Mehdi Bayat doit trouver une solution : Charleroi dans une situation qui inquiète

11:00
3
"Je trouve que c'est l'équipe la plus au point" : Philippe Albert encense un prétendant au titre

"Je trouve que c'est l'équipe la plus au point" : Philippe Albert encense un prétendant au titre

10:30
L'adversaire du Club de Bruges est prévenu : les Rangers affichent leurs intentions

L'adversaire du Club de Bruges est prévenu : les Rangers affichent leurs intentions

10:00
Ménage d'été au Standard de Liège : un attaquant quitte le club

Ménage d'été au Standard de Liège : un attaquant quitte le club

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Troisième tour
KI Klaksvik KI Klaksvik 2-0 Neman Grodno Neman Grodno
KI Klaksvik KI Klaksvik 05/08 Neman Grodno Neman Grodno
Aris Salonique Aris Salonique 07/08 AEK Athènes AEK Athènes
Baník Ostrava Baník Ostrava 4-3 Austria Wien Austria Wien
Silkeborg IF Silkeborg IF 0-1 Bialystok Bialystok
AIK AIK 2-1 Györi ETO Györi ETO
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 3-0 Paksi SE Paksi SE
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-0 FC Vaduz FC Vaduz
Lausanne Sports Lausanne Sports 3-1 Astana Astana
Lugano Lugano 0-5 NK Celje NK Celje
Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík 3-0 Brondby Brondby
Partizan Belgrade Partizan Belgrade 0-2 Hibernian Hibernian
Rapid Wien Rapid Wien 2-2 Dundee United Dundee United
Larne Larne 0-3 CD Santa Clara CD Santa Clara
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 18:00 Viking Viking
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 18:00 Viking Viking
Astana Astana 14/08 Lausanne Sports Lausanne Sports
Györi ETO Györi ETO 14/08 AIK AIK
Paksi SE Paksi SE 14/08 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
FC Vaduz FC Vaduz 14/08 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Brondby Brondby 14/08 Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík
Neman Grodno Neman Grodno 14/08 KI Klaksvik KI Klaksvik
AEK Athènes AEK Athènes 14/08 Aris Salonique Aris Salonique
NK Celje NK Celje 14/08 Lugano Lugano
Bialystok Bialystok 14/08 Silkeborg IF Silkeborg IF
Dundee United Dundee United 14/08 Rapid Wien Rapid Wien
Hibernian Hibernian 14/08 Partizan Belgrade Partizan Belgrade
Austria Wien Austria Wien 14/08 Baník Ostrava Baník Ostrava
CD Santa Clara CD Santa Clara 14/08 Larne Larne
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved