Une grande première sous le maillot d'Anderlecht demain soir ? "On espère lui donner un peu de temps de jeu"

Anderlecht doit terminer le boulot contre le Sheriff Tiraspol en Conférence League. Besnik Hasi se sait attendu au tournant, il ne prendra pas de risques démesurés dans sa composition.

Avec trois buts d'avance, Anderlecht a déjà un pied en barrages de Conférence League. Mais il y a tout de même encore un match retour à disputer en Moldavie. Après la fragilité affichée au grand jour par Zulte Waregem, la rencontre doit servir à se rassurer.

Besnik Hasi ne l'a pas caché en conférence de presse : "J'attends avec impatience la réaction après notre défaite à domicile de dimanche. Le plus important, bien sûr, c'est qu'on se qualifie, mais un clean sheet serait aussi une bonne chose".

Si bien que malgré le calendrier chargé et l'avance prise dans cette double confrontation, l'entraîneur du Sporting ne va pas révolutionner son onze de base : "On ne va pas changer notre système", confirme-t-il au Nieuwsblad.

Özcan intégré sans brûler les étapes

De retour dans le groupe, Théo Leoni pourrait donc devoir prendre son mal en patience. Il ne faut pas non plus espérer voir Yasin Özcan (repris pour la première fois) intégrer le onze trop rapidement : "On espère tout de même lui donner un peu de temps de jeu. Il a enfin pu s’entraîner à l’une ou l’autre reprise avec nous après des soucis administratifs. C’est un garçon avec beaucoup de grinta et d’intensité".

Hasi a été interrogé sur le profil du jeune Turc prêté par Aston Villa, parfois décrit comme manquant de vitesse : "Nommez-moi un défenseur en Belgique qui ne serait pas en difficulté à 60 mètres de ses buts ?", a-t-il rétorqué.

Pour l'entraîneur albanais, ce n'est pas une question de joueurs alignés mais d'organisation collective : "Il faut mieux presser, et parfois faire la faute intelligente". On l'a compris, Hasi a briefé tout le monde pour montrer qu'il a lui aussi retenu la leçon, notamment par rapport au match à Hammarby. En Suède, il avait par exemple surpris en alignant Basile Vroninks, qui avait connu un match difficile : "Il ne faut pas le brûler. C’était trop tôt pour lui. On lui a mis trop de pression. On doit trouver une solution temporaire". L'arrière droit de 18 ans ne devrait donc pas être titulaire demain malgré les blessures de Camara, Sardella et Maamar. Tristan Degreef sera-t-il chargé de missions plus défensives que d'habitude ?