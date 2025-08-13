Deux ans après son départ de Bruges, Clinton Mata prend une décision forte pour la suite de sa carrière

Clinton Mata est bien dans ses baskets à Lyon. Les deux parties ont décidé de prolonger la collaboration.

En juillet 2023, Clinton Mata a sauté le pas en quittant le Club de Bruges pour l'Olympique Lyonnais. Une grande première puisque le Verviétois n'avait jamais évolué à l'étranger. Deux ans plus tard, on peut dire que ce grand saut dans l'inconnu est une réussite.

Comme en Venise du Nord, sa vitesse est un atout majeur pour solutionner certains déséquilibres défensifs en quelques foulées, que ce soit dans l'axe central ou sur le côté droit. Relativement épargné par les blessures, il sort d'une saison à 27 titularisations en Ligue 1.

Toujours aussi polyvalent

Celui qui compte désormais 12 sélections avec la sélection angolaise est une valeur sûre du championnat français. Mata a beau ne pas être arrivé par la toute grande porte ou étiqueté d'une valeur de transfert remarquée, il rend de fiers services aux Gones malgré les saisons de plus en plus instables.

Cette saison, Mata fêtera ses 33 ans. Malgré cela, Lyon n'a pas hésité à prolonger son contrat. L'OL et son joueur ont annoncé ce soir la prolongation de la collaboration jusqu'en 2028.

L'ancien attaquant d'Eupen n'est plus le même joueur qu'à ses débuts en D1B au début de la décennie précédente et compte bien continuer à prester dans l'un des clubs les plus prestigieux du football français.