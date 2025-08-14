Barré par la concurrence à Anderlecht, désormais révélé en Coupe d'Europe : "Un vrai Pitbull"

Alonzo Engwanda est en train de prendre du galon au FC Utrecht. Ron Jans, son entraîneur, est sous le charme.

Depuis l'été dernier, la fratrie Engwanda n'est plus représentée que par Nunzio à Anderlecht. A 17 ans, le défenseur central a déjà reçu sa chance en équipe première et est devenu un titulaire régulier chez les RSCA Futures. Son frère Alonzo est lui aussi passé par l'étape U23 mais a ensuite tenté sa chance ailleurs.

Le milieu défensif de 22 ans a rejoint le FC Utrecht. Après une blessure dans le courant de l'hiver, il s'est imposé comme titulaire au sein de l'équipe révélation de la saison, quatrième d'Eredivisie.

Prêt pour la confirmation

Engwanda a confirmé sa place dans l'entrejeu en ce début de saison, débutant notamment trois matchs d'Europa League. Son entraîneur Ron Jans, T1 du Standard dans une autre vie, est sous le charme de l'ancien espoir de Neerpede, qu'il qualifie de pitbulll.

"Il veut mordre pour récupérer le ballon, mais il ne commet pas beaucoup de fautes graves, même s'il ne retire pas le pied non plus", explique l'entraîneur néerlandais à Voetbal International. Et pour ne rien gâcher, le garçon témoigne d'une personnalité hors norme.

"Sa façon d'être quand on regarde des vidéos avec lui, quand on parle de football pendant les entraînements tactiques est juste géniale. Il me fait un peu penser à David Hancko plus jeune, il absorbe tout". Un sacré compliment quand on sait que le Slovaque a été transféré à l'Atletico Madrid.