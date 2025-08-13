Besnik Hasi 'not amused' par les péripéties à la douane : "Même les arbitres ont eu des problèmes"

Besnik Hasi 'not amused' par les péripéties à la douane : "Même les arbitres ont eu des problèmes"

Anderlecht est arrivé en Moldavie pour y défier le Sheriff Tiraspol. Besnik Hasi s'est présenté face à la presse à la veille de la rencontre.

C'est finalement dans le Stadionul Zimbru de Chisinau qu'Anderlecht a pris ses quartiers pour défier le Sheriff, suite à la proximité de Tiraspol avec la guerre en Ukraine. Le Sporting est dans une position confortable après sa victoire 3-0 de jeudi dernier. Au Lotto Park, l'opposition était très faible. Mais Hasi s'attend à une équipe remontée à bloc demain.

"Tiraspol jouera comme il joue toujours. Ils avaient perdu 3-1 à domicile contre Utrecht mais ils ont tout donné pendant 20 minutes lors du retour. Ils ont beaucoup de joueurs d'origine africaine qui préfèrent montrer leur talent en Europe plutôt qu'en championnat moldave", explique-t-il, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Pour se mettre dans l'ambiance, Anderlecht a dû se farcir quelques longues formalités administratives à la douane. Moussa N’Diaye et Ibrahim Kanaté ont même été longtemps retenus à l'aéroport à cause de leur passeport. 

Un voyage éprouvant

Tout a fini par rentrer dans l'ordre, mais l'encadrement des Mauves se serait bien passé de cette situation, surtout par une canicule qui n'a rien à envier à celle que connaît actuellement notre pays : "Cela ne devrait pas arriver. C’est visiblement difficile pour certaines personnes de rentrer dans ce pays. J’ai entendu que les arbitres turcs ont également eu des problèmes".

Le Sporting devra composer sans des titulaires comme Thorgan Hazard, Yari Verschaeren, Jan-Carlo Simic ou encore Ilay Camara, qui sera absent jusque mi-septembre. Le poste d'arrière droit est d'autant plus problématique qu'Ali Maamar n'est pas non plus en bonne forme.

"Ali a des problèmes abdominaux depuis trois semaines. Cela affecte ses performances. Il était temps de faire un bilan complet en Belgique. On ne sait pas combien de temps il sera absent", détaille Hasi.

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Sheriff Tiraspol - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 19:00 (14/08).

Anderlecht
Sheriff Tiraspol

