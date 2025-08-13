Un match de la cinquième journée de Pro League officiellement reporté

En ayant éliminé le RB Salzbourg, le Club de Bruges se retrouve en dernier tour préliminaire de l'UEFA Champions League. Il y affrontera les Rangers. Le match contre Westerlo lors de la 5e journée est désormais officiellement reporté.

Après un match retour complètement fou, le Club de Bruges s’est qualifié pour le dernier tour préliminaire de la Ligue des champions. Le RB Salzbourg s'est incliné face aux Brugeois.

L’équipe des Rangers sera l’adversaire des Blauw en Zwart en barrages. Afin de se concentrer pleinement sur cette double confrontation, leur match de la 5e journée de Jupiler Pro League est reporté à une date ultérieure.

Le match Bruges-Westerlo n’aura pas lieu

On savait déjà que le Club de Bruges voulait reporter cette rencontre, mais il a désormais confirmé officiellement le déplacement du match face à Westerlo, prévu le 23 août. Ce report permettra aux Brugeois de se reposer le week-end au lieu de devoir batailler en championnat.

Le KRC Genk et Anderlecht aimeraient également reporter leur match de la 5e journée. Pour Anderlecht, cela dépendra encore de leur qualification effective pour le tour suivant, que les Bruxellois peuvent valider jeudi. Le match aller contre le Sheriff Tiraspol s’est soldé par une victoire 3-0 des Mauves.

Il se pourrait donc que lors de cette 5e journée, seulement cinq matchs soient disputés au lieu des huit habituels. La Pro League communiquera prochainement les dates de reprogrammation des rencontres reportées.