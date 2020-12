La Premier League s'arrache Leon Bailey

Le bon moment pour tenter une nouvelle aventure pour l'ancien Genkois? Il est en tout cas très coté en Angleterre.

L'excellent début de saison de Leon Bailey en Bundesliga n'a pas laissé la Premier League indifférente. Les grandes écuries suivent de près les performances du Jamaïcain avec le Bayer Leverkusen. Selon les médias anglais, Arsenal, Tottenham, Manchester United et Everton seraient prêts à bouger cet hiver pour tenter de recruter l'ancien milieu de terrain du Racing Genk.

Et pour cause: avec quatre buts et cinq assists en championnats, mais aussi cinq buts et deux assists en Europa League, Leon Baiiley réalise sans doute le meilleur début de saison de sa carrière en Bundesliga. Après quatre ans en Allemagne, le Jamaïcain cèdera-t-il aux sirènes retentissantes de la Premier League? Affaire à suivre.