Premier League: City sans son gardien numéro 1 pour le choc du début d'année

Une tuile pour Pep Guardiola.

Après le report du duel contre Everton, initialement prévu lundi dernier, Manchester City reprendra bien le chemin de la compétition ce week-end. L'année commencera même en force pour les Cityzens, qui ont repris l'entraînement mercredi et qui se déplaceront à Chelsea pour ce qui constituera le premier gros choc de l'année anglaise.

Un choc auquel ne devrait pas participer Ederson Moraes. Le portier de Manchester City, qui n'a pas encore manqué la moindre minute de jeu cette saison en Premier League, a confirmé être positif au Covid-19 et en quarantaine. Zack Steffen, qui a joué trois rencontres de Coupe de la Ligue et une de Ligue des Champions cette saison, part avec une longueur d'avance sur Scott Carson et devrait occuper la place entre les perches, dimanche soir.