Le derby sévillan accouche d'un nul, Fekir peut avoir des regrets

Les deux équipes rivales se sont quittées sur un nul qui n'arrange personne.

Un derby entre le Betis et le FC Séville, c'est toujours tendu et la rencontre de ce samedi l'a été et tout s'est joué en seconde période.

Ce sont d'abord les hommes de Lopetegui qui ouvrent le score dès la reprise grâce à Suso. Dans la foulée, Canales égalise sur penalty (53', 1-1). Un homme aura alors l'occasion de tout changer dans ce match: Nabil Fekir.

Le Français provoque et obtient un penalty, qu'il manque dans la foulée. Les deux équipes se partagent donc les points, Séville reste 5ème et le Betis 9ème.