Le message de Jean-Michel Aulas à Memphis Depay, toujours dans le viseur du Barça

Toujours dans le viseur du Barça, le Néerlandais dit se concentrer à 100% sur l'OL et son président apprécie l'attitude.

Partira, partira pas? La question agite l'hexagone. Depuis l'arrivée de Ronald Koeman à Barcelone, Memphis Depay est dans le viseur de la direction catalane et il n'est pas exclu qu'il file en Espagne cet hiver.

Mais Memphis Depay a toujours botté en touche et, selon l'Equipe, il souhaiterait même terminer la saison en France. Et son attitude charme son président qui n'a pas hésité à le complimenter. "Tu es ici chez toi et restes tant que tu le souhaites", insiste Jean-Michel Aulas. Message d'adieu, porte ouverte à une prolongation? Difficile à dire, mais le dossier devrait agiter le mercato hivernal.