Plus de peur que de mal pour Christian Benteke!

Drôle d'après-midi pour les deux hommes impliqués dans le premier but de l'année des Eagles. Le buteur, Jeffrey Schlupp a dû quitter la pelouse juste avant la pause, le passeur, Christian Benteke, a cédé sa place juste après le retour des vestiaires.

Mais les nouvelles sont plutôt rassurantes pour l'attaquant belge. Roy Hodgson a indiqué après la rencontre qu'il avait été victime d'un coup direct et qu'il devrait être en mesure de tenir sa place vendredi prochain, en FA Cup, contre les Wolves.

Nouvelles "plus inquiétantes", en revanche, pour Jeffrey Schlupp, touché aux ischios-jambiers, et qui pourrait être absent plusieurs semaines.

