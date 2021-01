🎥 Premier League : Liverpool crucifié par un ancien joueur du club

La partie débutait très fort avec l'ouverture du score pour les Saints après deux minutes de jeu à peine. Danny Ings profitait d'un ballon mal dégagé par Alexander-Arnold pour tromper Alisson d'un superbe lob.

Titulaire, l'ancien joueur du Standard Moussa Djenepo était remplacé à la demi-heure de jeu suite à une blessure (probablement musculaire), alors qu'Origi était à nouveau sur le banc.

Liverpool a ensuite beaucoup tenté mais ni la chance, ni la précision n'était du côté des Reds peu inspirés à l'image de Salah et de Mané. Liverpool réclamait également deux penalties sur deux phases litigieuses.

En face, les Saints restaient solides pour empocher une victoire importante qui permet de revenir à hauteur de Manchester City au classement.

Liverpool concède un troisième match consécutif sans victoire, et laisse une belle occasion à Manchester United de prendre la tête du classement, en cas de victoire face à Burnley.

GOAL Southampton 1-0 Liverpool (2 mins)



What a start for the hosts! Danny Ings finishes exquisitely, lifting the ball over Alisson following a well-worked free-kick routine#SOULIV @FootballArenaTVpic.twitter.com/VazUcF7dDx