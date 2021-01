A peine arrivé, Pochettino aurait déjà un joueur dans le collimateur pour le prochain mercato

Le nouvel entraîneur de Paris Saint-Germain souhaite renforcer plusieurs secteurs dans son équipe.

Pochettino a été officiellement présenté comme nouvel entraîneur du PSG samedi. Et l'Argentin a immédiatement fait savoir qu'il avait déjà quelqu'un en tête dans ce mercato en renfort de sa nouvelle équipe. Et ce n'est pas n'importe quel joueur.

Selon le quotidien britannique The Sun, il voudrait faire venir Hugo Lloris au PSG. Le Français a déjà joué en Ligue 1 et connaît le championnat. Avant de rejoindre la Premier League, il a joué pour l'OGC Nice et l'Olympique lyonnais, entre autres. Son ancien entraîneur à Tottenham aimerait maintenant le ramener.

Mais le capitaine des Spurs pourrait bien rester à Londres puis qu'il est encore sous contrat pour une autre année. Reste à voir si son club serait prêt à négocier.