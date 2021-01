Colin Bell, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de Manchester City, est décédé

Considéré comme l'un des, si pas le plus grand joueur de l'histoire de Manchester City, qui a nommé l'une des entrées de son stade en son honneur, Colin Bell est décédé ce 5 janvier 2021 à l'âge de 74 ans, annonce le club mancunien. Bell est décédé "paisiblement des suites d'une maladie", a précisé Manchester City dans son communiqué.

Colin Bell a porté les couleurs des Citizens de 1966 à 1979, marquant 152 buts en 492 apparitions et remportant le championnat d'Angleterre en 1968, la Coupe d'Angleterre en 1969 ou encore la Coupe des Coupes en 1970. Bell sera également international anglais à 48 reprises, disputant la Coupe du Monde 1970.

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts that we announce the passing of Manchester City legend Colin Bell.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re