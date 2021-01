Nouveau test positif à la Juventus de Turin

Après Alex Sandro, un deuxième joueur de la Juventus a été testé positif au Covid-19.

Juan Cuadrado ne disputera pas le choc entre l'AC Milan et la Juventus ce mercredi : l'ailier turinois a été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement, a annoncé le club. Cuadrado est le second joueur de la Juventus à être testé positif, après Alex Sandro. Contrairement à ce dernier, qui présente des symptômes légers, Cuadrado est asymptomatique.