🎥 Le penalty complètement farfelu d'un joueur japonais qui enchaîne les petits pas

La routine avant de tirer ce penalty rappelle fortement celle d'un international italien à l'Euro 2016.

Komi Ryota a fait le buzz sur les réseaux sociaux après avoir inscrit un penalty lors des 99es championnats de football des lycées au Japon.

C'est surtout le rituel avant le tir qui a beaucoup fait rire sur internet. Démarrant sa course en dehors du rectangle, le joueur se met à faire des petits pas de plus en plus rapides et rapprochés avant de décocher un tir qui fait mouche.

😂 ¡Se ha hecho viral! Komi Ryota emuló el lanzamiento de penalti de Zaza en la Eurocopa 2016, pero él no lo mandó a las nubes.#BeSoccer pic.twitter.com/PoTmQ28CVx — BeSoccer ES (@besoccer_ES) January 4, 2021

Un penalty qui n'est pas sans rappeler celui de Simone Zaza lors du match entre l'Allemagne et l'Italie à l'Euro 2016 même si la finition est réussie pour Komi Ryota.