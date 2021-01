Le XI de légende des Diables Rouges est complet!

Fin du suspense, on connaît désormais les noms des onze joueurs qui composent la "meilleure équipe belge de tous les temps" élue par les supporters des Diables Rouges à l'occasion du 125e anniversaire de la Fédération.

Le jour de ses trente ans, le capitaine actuel des Diables, Eden Hazard prend place dans cette équipe-type. Aux côtés de Jan Ceulemans, longtemps resté le Diable le plus capé de l'histoire (96 caps) et du meilleur buteur de l'histoire de notre équipe nationale: Romelu Lukaku (57 buts pour la Belgique).

Les trois hommes s'ajoutent à une équipe légendaire qui avait été dévoilée tout au long de la semaine: Michel Preud'homme dans les buts, le duo Vincent Kompany-Philippe Albert dans l'axe de la défense, Jan Vertonghen et Eric Gerets sur les flancs et le trio Kevin De Bruyne- Enzo Scifo- Axel WitselWitsel dans l'entrejeu. Il ne manque plus que le sélectionneur, dont l'identité sera dévoilée ce vendredi.

We proudly present the forwards in our 125 Years Icons Team, selected by the fans! 🤩🇧🇪



