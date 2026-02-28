Faux et usage de faux aux Francs Borains ? Le tribunal a tranché

Une enquête judiciaire était en cours depuis plusieurs années concernant des soupçons de faux et usages de faux dans les comptes des Francs Borains. Le parquet de Mons a débouté le plaignant faute de preuves.

C'est le quotidien L'Avenir qui nous en informe : le club de Georges-Louis Bouchez peut souffler. À la suite d'une plainte déposée par Osvaldo Di Loreto, une instruction judiciaire avait été ouverte à l'encontre des Francs Borains, soupçonnés d'avoir falsifié leurs exercices comptables.

Mais cette enquête judiciaire a été classée sans suite par le parquet de Mons, qui a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes permettant de condamner le RFB. Le volet pénal opposant le club à Di Loreto est donc refermé.

Les Francs Borains pas encore tirés d'affaire

Osvaldo Di Loreto accusait le club borain de lui devoir un montant de 200.000 euros, prêté et non-remboursé. Les Francs Borains affirmaient de leur côté que ce montant n'était pas un prêt, mais un sponsoring, soit un apport financier non-récupérable.

Le parquet n'a cependant pas pu établir l'existence d'une infraction pénale, malgré des discordances dans les comptes du RFB entre la version transmise au tribunal de l'entreprise, où le nom d'Osvaldo Di Loreto ne figurait pas, et celle fournie à l'Union Belge pour l'obtention de la licence, où il figurait bel et bien.



Si le volet pénal de l'affaire est donc clos, les Francs Borains ne sont pas encore tirés d'affaire car le volet civil reste bel et bien ouvert. Si le tribunal civil venait à trancher en faveur du plaignant, le RFB pourrait devoir rembourser l'intégralité du montant réclamé.