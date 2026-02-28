Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: Openda

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Openda

Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

Loïs Openda sera-t-il encore un joueur de la Juventus la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr, et ce même si la Vieille Dame a une option d'achat obligatoire. (Lire la suite)