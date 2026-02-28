Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: Openda

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: Openda
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Openda

Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

Loïs Openda sera-t-il encore un joueur de la Juventus la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr, et ce même si la Vieille Dame a une option d'achat obligatoire. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 27/02

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: Openda

13:30
Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

13:30
🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

13:00
Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

12:40
Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

12:20
À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

12:00
Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

11:30
"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker

"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker

11:00
"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

10:40
Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim

Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim

10:20
Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

10:00
OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

09:30
"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

09:00
Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

08:30
Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

08:00
La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien" Interview

La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien"

07:20
Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

07:40
Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."

Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."

07:00
2
2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6" Interview

2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6"

23:48
La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

06:00
1
Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière Analyse

Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière

23:00
3
On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."

On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."

23:20
Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

22:40
Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

22:20
Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

22:00
Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

21:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

20:40
Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

21:20
Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco

21:00
Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

20:40
Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

20:20
Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

19:35
4
La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

20:00
Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

19:23
Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

19:00
Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 18:15 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved