Zakaria El Ouahdi sur le départ ? Voilà combien il devrait rapporter à Genk

Le KRC Genk sait que Zakaria El Ouahdi pourrait bien quitter la Belgique l'été prochain. Les Limbourgeois auraient fixé leur prix.

Zakaria El Ouahdi est l'un des meilleurs, si pas le meilleur latéral de Jupiler Pro League depuis plusieurs saisons maintenant. Cette saison encore, il brille semaine après semaine, et est certainement l'un des jouerus figurant le plus régulièrement dans notre Equipe-type hebdomadaire.

À 24 ans, El Ouahdi a probablement fait son temps en Belgique et le KRC Genk sait qu'un départ se rapproche avec chaque mercato qui passe. L'international marocain est sous contrat jusqu'en 2028, et un transfert l'été prochain laisserait donc un peu de latitude au club limbourgeois.

Zakaria El Ouahdi pour 15 millions d'euros ?

D'après les informations d'Africafoot, le Racing Genk aurait en tout cas fixé le prix de Zakaria El Ouahdi : il en coûterait 15 millions d'euros pour s'offrir le latéral droit, soit le montant évalué par Transfermarkt. Un club aurait d'ores et déjà entamé des démarches : il s'agirait du PSV Eindhoven.

Cette saison, El Ouahdi a disputé 30 matchs et inscrit 7 buts toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée en 2023 en provenance du RWDM, il cumule 97 matchs pour le KRC Genk, pour 15 buts et 9 passes décisives.

Si cette somme de 15 millions d'euros paraît raisonnable, reste à voir si d'ici à l'été prochain, Zakaria El Ouahdi intégrera enfin le noyau A du Maroc, lui qui ne compte qu'une cap et avait été déçu de ne pas être repris ces derniers mois par un Walid Regragui désormais parti. S'il venait à participer à la Coupe du Monde, Genk pourra revoir ses demandes à la hausse.