Konstantinos Karetsas bientôt parti pour 30 millions ? Un géant d'Europe frappe à la porte

Photo: © photonews

Pas de doute : Konstantinos Karetsas ne restera pas bien longtemps au KRC Genk. Le prodige grec intéresse de nombreux clubs, et l'un d'eux serait particulièrement chaud sur la balle.

Konstantinos Karetsas (18 ans) est considéré depuis son plus jeune âge comme l'un des plus grands talents d'Europe, et il confirme depuis ses débuts professionnels. Le jeune milieu créatif s'est imposé comme le maître à jouer du Racing Genk, et l'un des joueurs les plus spectaculaires de notre championnat.

Devenu international grec (au grand dam de l'Union Belge), Karetsas y a également étalé ses qualités, devenant immédiatement titulaire avec la sélection et marquant 3 buts en 9 rencontres, sans parvenir à emmener la Grèce à la Coupe du Monde.

Karetsas vers l'AC Milan ? 

Sans surprise, donc, "Kos" Karetsas attire les regards des plus grands clubs et il faudrait un petit miracle pour qu'il évolue encore en D1A la saison prochaine. Tuttosport révèle qu'un club habitué au marché belge a jeté son dévolu sur le jeune genkois : l'AC Milan.

Ce n'est pas la première fois que les Rossoneri sont cités comme intéressés par Karetsas, mais cette fois, la piste semble concrète. L'AC Milan veut renouveler son entrejeu, de nombreux cadres y étant vieillissants, et serait prêt à mettre sur la table les 30 millions d'euros demandés par le Racing Genk. 

Lire aussi… Zakaria El Ouahdi sur le départ ? Voilà combien il devrait rapporter à Genk
Si cela se confirme, ce sera toutefois une preuve que le club milanais ne croit pas en la loi des séries. L'AC Milan a en effet déjà misé très gros à deux reprises sur un jeune talent de Pro League : plus de 30 millions à chaque fois sur Charles De Ketelaere, puis Ardon Jashari - sans succès, pour des raisons bien différentes. La troisième fois sera-t-elle la bonne ? 

